مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة انقلاب سيارة على أم وابنتها| فيديو

في مشهد يحبس الأنفاس انقلاب سيارة دفع رباعي أمام أم وطفلتها، أثناء سيرهما بأحد الأرصفة، وذلك بعد اصطدام السيارة بعمود انارة وانقلابها على رصيف المشاة ببريطانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث المروع الذي نجا منه الأم وطفلتها ذات العامين، في مدينة سوليهال وبويست ميدلاندز ، يوم السبت الماضي.

ويظهر الفيديو الأم وهي تدفع طفلتها في عربة الأطفال عندما انحرفت السيارة عن جانب الطريق.

لتستعد الأم بعد ذلك للصدمة وتحاول إبعاد عربة الأطفال التي تحوي ابنتها، قبل أن تصطدم السيارة بعمود إنارة وتنقلب على جانبها.

يمكن رؤية الأم وهي تبتعد بأعجوبة عن السيارة وهي تمسك بابنتها وتجلس على كرسي خارج أحد المطاعم.

وقال عامل متجر، الذي سارع للمساعدة بعد الحادث، إن الفتاة الصغيرة أصيبت في ساقها في الحادث.