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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقع غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية، قانوناً يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.

ويقضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الاتحادية، التي تضع وتطبق عموماً قوانين الهجرة.

وقال حاكم تكساس خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، أن الرئيس جو بايدن لم يقم بشيء لوقف الهجرة غير القانونية.

 وتابع ابوت: التقاعس المتعمد لجو بايدن دمّر امريكا، ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ تولي الديمقراطي بايدن، الرئاسة في يناير 2021.

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