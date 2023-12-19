الجحيم ينتظر الأرض.. علماء يكشفون عن أبحاث خطيرة حول مستقبل الكوكب

قدمت دراسة حديثة لمحة مرعبة عن مستقبل كوكب الأرض، وذلك بعد أن قام باحثون بمحاكاة "تأثير الاحتباس الحراري الجامح" على كوكبنا.

ويقول العلماء إن المثير للقلق هو أن الأرض يمكن أن تصبح قريبًا "جحيمًا غير صالحة للسكن"، تمامًا مثل كوكبنا المجاور، كوكب الزهرة.

وأوضح العلماء انه ليس على المقيمين بالارض أن النظر بعيدًا جدًا في المستقبل للوصول إلى هذه النقطة، لأنه من المتوقع أن يكون تأثير الاحتباس الحراري الجامح على الأرض على بعد بضع مئات من السنين فقط أو حتى أقل من ذلك.

وقد أجري الدراسة الجديدة علماء فلك في جامعة جنيف (UNIGE)، إلى جانب مختبرات CNRS الفرنسية في باريس وبوردو.

ويحذر العلماء، وفقا للدراسة، من "تبخر المحيط السطحي بأكمله" للأرض فضلا عن "الزيادة الهائلة في درجات حرارة السطح العالمية".

علماء يكشفون عن أبحاث خطيرة حول الكوكب

ويقول العلماء في ورقتهم البحثية: "هذا التحول غير المستقر مناخياً يفصل بين مجموعتين من الكواكب - الكواكب المعتدلة والكواكب الساخنة بعد الهروب".

وأضاف البحث "هذا واحد من عدة سيناريوهات تهدف إلى شرح الفرق بين الأرض وبداية كوكب الزهرة.

وأشار البحث إلى “إن فهم الدفيئة الجامحة أمر محوري لتقييم التطور المختلف لكوكب الزهرة والأرض”.

وتابع البحث" يُعرف كوكب الزهرة باسم "التوأم الشرير" للأرض لأنه صخري أيضًا وبنفس الحجم تقريبًا، لكن متوسط درجة حرارة سطحه يبلغ 870 درجة فهرنهايت (465 درجة مئوية).

وأوضح البحث انه بفضل غلافه الجوي الكثيف، يعتبر كوكب الزهرة أكثر سخونة من كوكب عطارد، على الرغم من أن الأخير يدور بالقرب من الشمس.