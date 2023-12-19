الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

تستعد محافظة الفيوم للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، ويعتبر حدثاً عالمياً وظاهرة فلكية.

تقام هذه الاحتفالية بالتعاون بين وزارات الآثار، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، ومحافظة الفيوم، فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.



وتقام الاحتفالية برعاية احمد عيسى وزير الاثار والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار والدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية ويشرف على الاحتفالية الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى وجمال ابو بكر مدير عام اثر مصر الوسطى ومن منطقة اثار الفيوم الدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة .



تم تشكيل لجان اثرية وسياحية وامنية بالاضافة الى الاجهزة التنفيذية فى المحافظة للاعداد للاحتفالية التى ستقام صباح الخميس القادم بمنطقة قصر قارون فى مركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به .



ومن المعروف انه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدات الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 12 عاما .

وهذه الاحتفالية تأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، كما ان الاكتشافات الاثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل اهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الاماكن الاثرية والسياحية بالمحافظة.