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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية

محافظ الفيوم ونائبه
محافظ الفيوم ونائبه اثناء الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،اليوم الأحد، وفداً من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق الاجتماعي وشراكات القطاع الخاص، لبحث كافة الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق التي ينفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاهين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والبوابة الاليكترونية ومنصة التواصل الاجتماعي، والأستاذة رغدة حلمي رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس القطاع، والدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج "وعي"، والأستاذ أحمد شاهين مسئول المنصة الرقمية، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ مهاب يونس، والأستاذ أحمد فؤاد، ممثلي شركة  "AB Egypt" المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

في بداية اللقاء، استعرضت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق الاجتماعي وشراكات القطاع الخاص، أهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ويعمل على تشكيل الوعي الايجابي لتلك الأسر تجاه 12 قضية مجتمعية هي: "التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة.

وأضافت، أن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، سيتم تنفيذه بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 17 حتي 20 يناير 2024، ويستهدف السيدات من سن 18 حتي 60 سنة، بهدف توعيتهن بالممارسات الضارة والمفاهيم الخاطئة، وجميع المعتقدات والسلوكيات المجتمعية السلبية، التي تعوق التنمية البشرية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعي على أرض المحافظة، مثمناً جهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصادياً، فضلاً عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، خاصة قري مركزي إطسا ويوسف الصديق التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد المحافظ، بـأهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، والذي يستهدف السيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن، تُسهم في تحسين مستوي معيشتهن، لافتاً إلي أهمية التشبيك وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، للوصول إلي نتائج ايجابية، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي.

ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بعقد اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وكافة الجهات ذات الصلة، لمناقشة كافة الآليات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم، حتي يحقق البرنامج الأهداف المرجوة، التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

 

 

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