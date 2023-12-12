محافظ الفيوم يتابع أعمال اليوم الثالث لتصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال انتهاء الفترة الأولى من اليوم الثالث، لتصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية 2024، بمختلف الدوائر الانتخابية، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها بالفترة المسائية.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات بمحافظة الفيوم.

حيث تابع محافظ الفيوم، غلق مختلف اللجان على مستوى الدوائر الانتخابية، بالفترة الأولى من اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية 2024، بشتى مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً على تيسير الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات المتبقية من عمر العملية الانتخابية خلال الفترة المسائية، مناشداً جموع المواطنين بمختلف طوائفهم بالمزيد من الإيجابية والنزول إلى صناديق الاقتراع بمختلف اللجان فيما تبقى من ساعات.

وأشار المحافظ، إلى انه تم تيسير الإجراءات أمام المتابعين المحليين والمراقبين الدوليين، المصرح لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، بمتابعة العملية الانتخابية، منذ انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، قبل أمس الأحد وحتى الآن، مؤكداً أن هؤلاء المتابعين وأولئك المراقبين جزء لا يتجزأ من فعاليات العملية الانتخابية نفسها، بما يؤكد للجهات المحلية والدولية كافة، نزاهة وشفافية انتخابات الرئاسة المصرية، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي خروقات من قبل الناخبين بأية لجنة على مستوى المحافظة، منذ انطلاق العملية الانتخابية حتى الآن.

وأشاد محافظ الفيوم، بالوعي السياسي الذي يتمتع به الناخبين بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، وهو ما أكده سير العملية الانتخابية في أجواء احتفالية، دون أية أحداث تعكر صفوها، وممارسة ديمقراطية لكافة الحقوق السياسية للمواطنين، دون توجيه من أحد، وحيادية تامة من قبل الأجهزة التنفيذية حيال كل المرشحين، مثمناً جهود كافة الجهات التى تعمل من أجل رفعة الوطن، وتحفظ مقدراته وتحرص على حماية مكتسباته، مطالباً الجميع ببذل قصارى جهدهم خلال الساعات المتبقية من عمر الانتخابات الرئاسية 2024، حتى يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي، ولشعبها الأمان والطمأنينة والسلام.