محافظ الفيوم يتابع مع رئيس اللجنة العامة للانتخابات انتظام عمليات التصويت باللجان



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المستشار إيهاب محمد همت رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالفيوم، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، انتظام عمليات تصويت الناخبين باللجان على مستوى المحافظة، بهدف الوقوف على المشهد العام بمقار اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما بمقر محكمة الفيوم الابتدائية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد فوزي النائب الأول لرئيس محكمة الفيوم الابتدائية، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، وعدد من مسئولي المحكمة، وقيادات محافظة الفيوم.