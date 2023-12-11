المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم

تفقد منذ قليل حازم عمر المرشح على رئاسة الجمهورية عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم وسط حشود ضخمة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري.



والتقى المرشح الرئاسي حازم عمر بالمواطنين، أثناء تفقده اللجان، وحرص على الحديث معهم.



وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.