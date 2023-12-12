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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بلجان أبشواي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان، من خلال غرفة العمليات بمجلس مدينة أبشواي، بهدف التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، خلال ما تبقى من ساعات باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي شركات المرافق، والإدارات الخدمية بأبشواي.

تابع محافظ الفيوم، مختلف لجان الانتخابات الرئاسية، بشتى المراكز والقرى، مؤكداً على تيسير الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، مناشدا جموع المواطنين بتكثيف المشاركة الإيجابية والنزول لمقار اللجان خلال ما تبقى من ساعات باليوم الثالث للانتخابات، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء احتفالية.

وأشار المحافظ ، إلى انه تم تيسير الإجراءات أمام المتابعين المحليين والمراقبين الدوليين المصرح لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، بمتابعة العملية الانتخابية، لأنهم جزء لا يتجزأ من فعاليات العملية الانتخابية نفسها، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي خروقات من قبل الناخبين بأية لجنة على مستوى المحافظة، منذ انطباق العملية الانتخابية.

وأشاد محافظ الفيوم، بحجم الإقبال الذي تشهده اللجان الانتخابية، معرباً عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى غلق اللجان مساء اليوم، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بحرية مطلقة.

وعلى هامش متابعة المحافظ، لانتظام سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان، من داخل غرفة العمليات بمجلس مدينة أبشواي، تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المطور، بمجلس مدينة أبشواي، مؤكدا على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتعاملين مع المركز، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من  خلال اللوائح المنظمة والأطر القانونية، كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، موجها مسئولي الجهات ذات الصلة بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها.

محافظ الفيوم: لم يتم رصد أية خروقات للعملية الانتخابية بمختلف اللجان

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