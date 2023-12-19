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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيع العنف ضد المرأة.. ندوة بجامعة الفيوم

وحدة مناهضة العنف
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الالسن اثناء الندوة

 شهدت أ.د نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، الندوة التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيع العنف ضد المرأة ، التى أقيمت تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

بحضور أ.د نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وأ.د نهلة عبد الرحيم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ود. مي مجدي منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

 

وحاضر خلالها أ.د نهلة عبد الرحيم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء 19/12/2023 بمقر الكلية.

أوضحت أ.د نجلاء سعد أن  وسائل التواصل الاجتماعي باتت تلعب دورًا محوريًّا في حياة كل إنسان، ووجَّهت بضرورة توخي الحذر في التعامل معها والعمل على الاستفادة مما تتيحه من معلومات وفرص للتواصل والعمل.

 

وأشادت  بدور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لما تقوم به من دور كبير في حل مشكلات الفتيات اللاتي يتعرضن لها.

وتناولت أ.د نهير الشوشاني الحديث حول دور العادات والتقاليد في ترسيخ ثقافة العنف ضد المرأة، وأوضحت أن أكثر من 7 مليون سيدة مصرية تتعرض للعنف بسبب انخفاض مستوى التعليم.

وأكدت سيادتها دور الإعلام ووسائل التواصل في تخفيف حد العنف ضد المرأة.

ومن جانبها أشارت أ.د نهلة عبد الرحيم للجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وعرضت لمفهوم العنف ضد المرأة بما يعنيه من معاناه نفسية وجسدية، حيث يعد العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أشد وقعًا من العنف المباشر لأنه سريع الانتشار ومجهول المصدر.

 

وأكدت  أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة في ضبط السلوكيات والحد من هذه الظاهرة ، وأشارت إلى أشكال العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتمثل في الابتزاز والتحرش والتنمر والتحريض والاحتيال.

 

 

 

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

 

 

 

 

"تعزيز دور العمل التطوعي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة" بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

 

 

 

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