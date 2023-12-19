رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة الفيوم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وثمَّن رئيس الجامعة الوعي الكبير الذي أبداه أفراد الشعب المصري العظيم الذى أحتشد بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقه الدستورية في اختيار من يمثله ويعبر به إلى آفاق الحرية والكرامة ويستكمل معه مسيرة البناء والإنجازات.

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي.