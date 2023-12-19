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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تقدم  الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة الفيوم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

 

وثمَّن رئيس الجامعة  الوعي الكبير الذي أبداه أفراد الشعب المصري العظيم الذى أحتشد بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقه الدستورية في اختيار من يمثله ويعبر به إلى آفاق الحرية والكرامة ويستكمل معه مسيرة البناء والإنجازات.

 

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

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