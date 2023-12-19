معا نحو سنوات الحصاد.. برلمانية بعد فوز الرئيس السيسي: ربنا ينورلك طريقك

هنأت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الرئيس السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة 2024، قائلة: "معا نحو سنوات الحصاد، 6 سنوات جديدة للرئيس أتمنى له التوفيق والنجاح بإذن الله".

وأضافت "عجمي"، خلال مداخلته ببرنامج مساء DMC المذاع على شاشة DMC مع الإعلامي أسامة كمال، أنها على يقين أن يتخطى الرئيس السيسي هذه الصعوبات، معقبة: "سيرعلى بركة الله، ربنا ينورلك طريقك و يبارك خطواتك".

مرحلة جديدة

ونوهت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى و يعمل من أجل مصر و من أجل أن يُسطر التاريخ بحروف من الألماس بقدرته أن يتخطى بمصر إلى مرحلة جديدة، خاتمة: "اللي جاي ان شاء الله أفضل".