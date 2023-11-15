برلمانية: الرئيس السيسى حريص على تقديم الدعم الكامل لغزة

أشادت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني

وقالت “عجمي” لـ"صدى البلد"، إنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق، وظهر ذلك جليا خلال الاونة الاخير من إطلاق القافلة الأولى للتحالف الوطني والإعلان عن المبادرة الخاصة بالتبرع بالدم في كل ربوع المحروسة، وتطوع أطقم طبية لعلاج المصابين بغزة.

واستكملت النائبة حديثها قائلة: أن "المتحدة " أيضا عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل، وتجسيد صوت الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن العالم كله يشهد بما قدمته الدولة المصرية من أكبر قوافل والآلاف من أطنان المواد الغذائية والطبية وكل ما يلزم للأشقاء في فلسطين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

وتناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري،

ووجه الرئيس بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.