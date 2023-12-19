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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: ندوة تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكلية الخدمة الاجتماعية

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم وعميد كلية الخدمة الاجتماعية

 

استقبل  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الدكتورنهال فهمي مستشار قضايا النوع والتنمية المستدامة، والاعلامي أيمن عدلي، مقدم البرامج بالتلفزيون المصري، وذلك خلال زيارتهما للجامعة، للمشاركة في ندوة تحت عنوان تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعقدت بكلية الخدمة الاجتماعية.

 

حيث شهد أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الندوة، بحضور أ.د أحمد حسني عميد الكلية،  أ.د نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سوزان عبد القادر مدير عام شئون خدمة المجتمع والمشروعات البيئة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك اليوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م.

أكد أ.د عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم لا تدخر جهدًا في عقد وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لأبنائها من الطلاب على مستوى كافة المجالات، وأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يهتم بشكل كبير بتناول القضايا المجتمعية، وكذلك التحديات التي تقابل الشباب الجامعي بهدف الارتقاء بمداركهم وفهمهم السليم لكافة الموضوعات.

وأوضح  أن ندوة تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية من الندوات التوعوية والتثقيفية التي يحاضر خلالها عدد من الرموز الوطنية والاعلامية على المستوى المحلي والدولي، من أجل إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر هي الأعنف والأخير على المجتمع المصري.

كما أشار أ.د أحمد حسني، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار سلبية متعددة على كافة قطاعات المجتمع، ولهذا تبذل الدولة قصارى جهدها لمعالجتها والقضاء عليها، ولذلك حرصت كلية الخدمة الاجتماعية على مناقشة هذه الظاهرة التي باتت من القضايا الشائكة التي تقف أمام تحقيق أهداف الإصلاح والتنمية وتمثل تحديات أمام مكتسبات الوطن ومقدراته.

وتابعت أ.د نادية عبد العزيز حجازي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القضايا التي تؤثر على الدول النامية والمتقدمة والتي لها العديد من الأبعاد والأسباب، وأنه طبقًا للدراسات فإن مصر تعتبر من الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين من جنسيات متنوعة، بالإضافة أنها تعتبر من الدول المعروف عنها بدول الممر، ولذلك تقوم الدولة ببذل المجهودات الواسعة لمعالجة أسباب الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية وتتفيذ الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق.

وخلال الندوة قامت الدكتور/ نهال فهمي بتناول عدد من المحاور والموضوعات شملت مفهوم الهجرة غير الشرعية، وكيف تعتبر الأمم المتحدة جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، أسباب الهجرة غير الشرعية، والتي تنتشر بقوة في دول العالم الثالث، والتي تشمل أسباب اجتماعية وسياسة واقتصادية، ونقص فرص العمل والحلم بتحقيق الثراء السريع، وضعف الشعور بالانتماء وزيادة الشعور بالإحباط، والاعتراف الداخلي لدى الشباب.
  
بالإضافة إلى مخاطر هذا النوع من الهجرة بداية من الأساليب المستخدمة في الهجرة مثل القوارب المتهالكة والتي قد تؤدي إلى الموت في عرض البحر أو التعرض للسجن أو الترحيل أو العمل في الأعمال الدونية والتعرض للتمييز العلني وغير العلني، وكذلك قد يتعرض المهاجرين من الشباب إلى الانزلاق للعمل في أعمال إجرامية أو تلك المرتبطة بالإتجار في البشر مثل السلاح أو المخدرات أو غيرها من الأعمال المنافية للأخلاق.

كما أوضحت الدكتورة نهال فهمي أنه عند إجراء الدراسات على الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، بينت النتائج أن معظمهم من أسر مفككة أو متسرب من التعليم أو من أسر كبيرة العدد أو أنه يتعرض لإغراءات من آخرين، للعمل فيما يعرف بالمافيا في الأعمال غير المشروعة.

ووجهت  الطلاب إلى عدم الانسياق أمام اي دعوات لهذا النوع من الهجرة وخاصة أن الذين خاضوها من قبل شعروا بالندم الشديد وتملكتهم رغبة عارمة في عدم خوضها منذ البداية، وكذلك على الشباب أن يفكر مليًّا قبل أن يخوض هذه التجربة المحفوفة بكل أنواع المخاطر.  

كما قام الإعلامي أيمن عدلي بمناقشة مفهوم الوعي باعتباره حالة عقلية يكون فيها الإنسان قادرًا على التواصل مع محيطه الخارجي والقدرة على الحكم على المتغيرات المختلفة، بالإضافة إلى تناول قيمة الوعي كما يراه الكتاب والفلاسفة، واستعراض كتابات عن محور بناء الإنسان المصري ونشر ثقافة العلوم والابتكار وحماية المجتمع من أشكال الانحراف المختلفة.

وكذلك تناول أهمية الوعي والتشديد على دور المؤسسات والإعلام في الدفاع عن وعي المواطنين والتحضير من الوعي الزائف كعدو حي، ومناقشة مستويات وعي الفرد تجاه واقعه، والوعي الذاتي لمجال الفرد، والوعي الجمعي المرتبط بالمعرفة وتبادلها وتحويلها إلى سلوكيات المجتمع، وأهمية مواجهة التحديات المرتبطة بالوعي الزائف الناتج من المعلومات المغلوطة والتأثير على الحالة النفسية.

كما قام الإعلامي/ أيمن عدلي باستعراض أشكال الوعي السياسي والديني والاقتصادي، وكذلك مناقشة مخاطر غياب الوعي، الذي يؤدي إلى انحطاط الذوق العام وسيادة اللامبالاة، وتردي المثل العليا وغياب مصلحة الوطن وتهديد الأمن القومي، والتحفز ضد الدولة، وانعدام الثقة، وانتشار الإرهاب وغياب المواطنة وتهديد الأجيال.

وكذلك تناول الحلول الممكنة بهدف العمل على بناء وتشكيل الوعي السليم، ودور الإعلام في تنمية قيم الوعي والانتماء والوطنية، والتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي، وآليات تشكيل الوعي من خلال التواصل الإنساني البناء، والتشارك الحواري المجتمعي، وعرض المعرفة بأشكال مختلفة، والعادات العشوائية فكرًا وسلوكا، والعلاقة بين الوعي والتنمية المستدامة، وعناصر الوعي من خلال الفن والإعلام والأسرة، وعلاقة الوعي بالأمن القومي.

موجهًا الشباب بضرورة التمتع بالوعي والثقافة والتحلي بالإرادة والإصرار على تحقيق النجاح السليم وأهمية الاطلاع والعمل والقراءة والشعور بالولاء والإيجابية.

 

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الفيوم اخبار الفيوم جامعة الفيوم الحد من الهجرة غير الشرعية كلية الخدمة الاجتماعية

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