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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يهددون باستهداف سفن الدول المنضمة للتحالف الأمريكي في البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

هدد الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة سفن الدول المنضمة للتحالف الأمريكي لحماية السفن في البحر الأحمر.

وحسب قناة “العالم” الإيرانية، قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، إن أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر.

وأمس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوستن، إن “ الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

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وأضاف: “الدول المشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا”.

البحر الأحمر الحوثيون اليمن

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