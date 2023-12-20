عبد السند يمامة يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي

كشف الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد، عن ان استقبال الرئيس السيسي وبشاشته اليوم للمنافسين في انتخابات الرئاسة أمر هام جدا وكرم كبير، ولكن البعد السياسي الذي عرضه الرئيس السيسي للمنافسين خاصة أنه لا يوجد أي خصومة بين المتنافسين، والجميع كان متعاون بنية الوطن والتنمية.

تفاصيل حواره مع الرئيس السيسي

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي بدعوته الكريمة التي بدأها باستقبال حافل وتقديم المرحلة المقبلة التي سيكون لهم دور فيها كشركاء في الحياة السياسية، واستمع لهم بكل إنصات.

وتابع أنه استمع أيضا لبرنامجه الانتخابي وخطوطه العريضة، وأصر الرئيس بإنصاته وتجاوبه أن المرحلة المقبلة سيكون لهم فيها دور كبير، "انا قولتله أن عنده اتجاه لتقديم استقالته من حزب الوفد، ورفض، وآخر كلمة قالها ليا على الباب وهو بيودعني الجملة دي، الراجل ده اللي يعرفه عن قرب حاجة تانية خالص".