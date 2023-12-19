عبد السند يمامة: الرئيس السيسي حجز مقعده في التاريخ

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي حجز مقعده في التاريخ عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو وموقفه من الإرهاب واستقرار الدولة وانحيازه للشعب المصري، وتحدث عن رغبته في تعديل الدستور ووضع الرئيس السيسي باعتباره أحد زعماء مصر.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي كرئيس للدولة حزب الوفد له وجهة نظر في هذا الملف، وتحدث مع الرئيس السيسي خلال جلستهم أن الحزب لديه عناصر ومحاور في العديد من الأمور، واستمع إليها الرئيس إجمالا، وكان بشوشا ومستقبلا لوجهات النظر التي تم طرحها.

وتابع، أنه تحدث عن الكثير من المسائل في جو هادئ وتقدير كبير هو وكافة مرشحي الرئاسة خلال الجلسة التي جمعتهم مع الرئيس السيسي، "إحنا كلنا هدفنا الاستقرار والتنمية، ودي بلدنا وكلنا بنشارك في تنمية البلد وده واجبنا".

واستكمل، أن إصلاح التعليم كان أولوية بالنسبة له في حال نجاحه في الانتخابات إذ أن التعليم يحتاج لإصلاح حقيقي، فضلا عن إصلاح تشريعي للعديد من المسائل، إذ أن مجلس الشيوخ لم يُمنح اختصاصات تشريعية وهذا أمر كان يجب العمل عليه.