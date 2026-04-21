الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتفقّد الوحدة الصحية بحي ٢٥ يناير ومدرسة للتعليم الأساسي

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

خلال جولتها المفاجئة..
محافظ الوادي الجديد تتفقّد الوحدة الصحية بحي ٢٥ يناير

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ تفقّدية مفاجئة، صباح اليوم، بحي ٢٥ يناير بالخارجة؛ للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرصت على تفقّد العيادة الطبية بالحي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، مُوجهة بسرعة توفير طبيب للعيادة، وتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة بالمحافظة؛ لمتابعة الانضباط الإداري ومدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين.

كما رصدت خلال الجولة وجود بعض المشكلات بالصرف الصحي بمحيط إحدى العمارات السكنية، ووجهت على الفور بتشكيل فريق عمل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لبحث المشكلة وحلها بشكل عاجل ورفع المعاناة عن المواطنين.

لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. محافظ الوادي الجديد تتفقّد مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي

تفقّدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي بالخارجة؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

حيثُ تفقّدت عددًا من الفصول وتابعت انتظام العمل داخل المدرسة، مُوجهةً بإنشاء مظلات للطلاب داخل فناء المدرسة مع التأكيد على مراعاة معايير الأمن والسلامة في التنفيذ، كما كلفت مديرية الطرق بعمل مطبات صناعية بالشارع المؤدي إلى المدرسة للحد من السرعات الزائدة؛ حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بعرض الموقف الحالي للأرض الكائنة بجوار المدرسة والمخطط إقامة مجمع مدارس بها كتوسع مستقبلي لخدمة أبناء الحي.

زراعة الوادي الجديد: توريد 37 ألف طن قمح لصوامع الخارجة وشرق العوينات

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التى تم توريدها من القمح حتى اليوم الاثنين، بلغت 37 ألف طن وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوى والبنك الزراعى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 65 ألف فدان من إجمالى مساحة 412706 أفدنة.

تيسير إجراءات توريد القمح لدعم المزارعين

وأشار المرسي، إلى المتابعة اليومية من أجل مصلحة المزارعين والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أى مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التى تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة إسهاما منهم في التيسير علي المزارعين، مؤكدا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

سلاف فواخرجى تثير الجدل بفستان مكشوف فى مهرجان اسوان

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

