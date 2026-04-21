شمس الحكمة مدينة متكاملة الخدمات تعيد رسم الخريطة العمرانية بالساحل الشمالي

تشهد محافظة مطروح طفرة تنموية غير مسبوقة، في إطار توجه الدولة نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية بالساحل الشمالي، .

وتبرز منطقة “شمس الحكمة” كواحدة من أهم المشروعات القومية التي تستهدف إنشاء مجتمع حضاري متكامل بعيدًا عن العشوائيات، وفق رؤية حديثة للتنمية المستدامة وضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية،.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح بشكل مستمر أعمال تطوير “شمس الحكمة”، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

مدينة متكاملة

ويعتمد المخطط العام للمنطقة على إنشاء مدينة متكاملة الخدمات، حيث يشمل إقامة مجمعات خدمية تضم مباني حكومية ومؤسسات تعليمية متنوعة، من بينها مدارس بمراحلها المختلفة، ومعاهد أزهرية، إلى جانب إنشاء جامعة خاصة، وفروع لكل من جامعة الأزهر وجامعة مطروح، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز تعليمي متميز يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

كما يتضمن المشروع إنشاء مقر متكامل لمجلس المدينة، إلى جانب عدد من المديريات الخدمية، بما يسهم في توحيد الجهات الحكومية داخل نطاق جغرافي واحد، ويسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

تطوير كامل للبنية التحتية

ولا يقتصر التطوير على الجانب الخدمي فقط، بل يشمل أيضًا تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وفق أحدث المعايير الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء ومناطق مفتوحة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة صحية للسكان.

خلق فرص عمل

ويُتوقع أن تسهم “شمس الحكمة” في خلق فرص عمل جديدة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو بعد اكتمال المشروع، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات التعليم والخدمات والتجارة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص التنمية الشاملة بالمحافظة.

محافظ مطروح يتفقد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، منطقة شمس الحكمة الجديدة،يوم السبت الماضى ،لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع لمطالب الأهالي، واتخاذ قرارات لتنظيم وتقنين الأوضاع تحقيقا للاستقرار لهم

فتح التقنين

وخلال الجولة، أعلن المحافظ عن فتح باب التقنين لأهالي شمس الحكمة مع منح مهلة ١٥ يوما لتقدبم الطلبات اعتبارًا من الأحد 20 أبريل ولمدة 15 يومًا. مع وقف مد الخدمات لحين الجدية في توفيق أوضاعهم.

لجان ميدانية

ووجة لمركز ومدينة مرسي مطروح بالدفع بلجنة ميدانية وفتح مكتب مخصص بالوحدة المحلية لتلقي طلبات المواطنين، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:

المستفيدين من تعويضات مشروع رأس الحكمة، والسكان المقيمين قبل عام 2023 ، وأصحاب الإسكان المستحدث بعد عام 2023.

فتح مكتب للشهر العقارى

واشار إلى أهمية التنسيق مع الشهر العقارى للإسراع في فتح مكتب بشمس الحكمة ،وكذلك التنسيق مع البنوك للدفع بسيارات خدمة متنقلة لتيسير خدمات بنكية لأهالي شمس الحكمة لحين فتح أفرع لها .

مشدداً على وقف توصيل أي مرافق جديدة لحين إثبات الجدية في التقدم بطلبات التقنين، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع العشوائية.

توحيد وجهات المبانى

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمنطقة من خلال توحيد واجهات المباني باللونين الأبيض والأزرق، بما يعكس الطابع الحضاري والساحلي للمنطقة.

كما أشار إلى فتح باب التقنين لمدة شهر كامل للمباني المقامة بعد أكتوبر 2023، مع تطبيق زيادة بنسبة 10% على رسوم التقنين في حال التأخر عن التقديم خلال الشهر المحدد، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد.

.