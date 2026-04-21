الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شمس الحكمة مدينة متكاملة الخدمات تعيد رسم الخريطة العمرانية بالساحل الشمالي

محافظ مطروح خلال تفقد شمس الحكمة
محافظ مطروح خلال تفقد شمس الحكمة

تشهد  محافظة مطروح طفرة تنموية غير مسبوقة، في إطار توجه الدولة نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية بالساحل الشمالي، .

وتبرز منطقة “شمس الحكمة” كواحدة من أهم المشروعات القومية التي تستهدف إنشاء مجتمع حضاري متكامل بعيدًا عن العشوائيات، وفق رؤية حديثة للتنمية المستدامة وضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية،.

 وتتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح بشكل مستمر أعمال تطوير “شمس الحكمة”، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة. 

مدينة متكاملة 

ويعتمد المخطط العام للمنطقة على إنشاء مدينة متكاملة الخدمات، حيث يشمل إقامة مجمعات خدمية تضم مباني حكومية ومؤسسات تعليمية متنوعة، من بينها مدارس بمراحلها المختلفة، ومعاهد أزهرية، إلى جانب إنشاء جامعة خاصة، وفروع لكل من جامعة الأزهر وجامعة مطروح، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز تعليمي متميز يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة. 

كما يتضمن المشروع إنشاء مقر متكامل لمجلس المدينة، إلى جانب عدد من المديريات الخدمية، بما يسهم في توحيد الجهات الحكومية داخل نطاق جغرافي واحد، ويسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة. 

تطوير كامل للبنية التحتية 

ولا يقتصر التطوير على الجانب الخدمي فقط، بل يشمل أيضًا تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمرافق، تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وفق أحدث المعايير الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء ومناطق مفتوحة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة صحية للسكان. 

خلق فرص عمل 

ويُتوقع أن تسهم “شمس الحكمة” في خلق فرص عمل جديدة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو بعد اكتمال المشروع، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات التعليم والخدمات والتجارة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص التنمية الشاملة بالمحافظة. 

محافظ مطروح يتفقد 

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، منطقة شمس الحكمة الجديدة،يوم السبت الماضى   ،لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع لمطالب الأهالي، واتخاذ قرارات لتنظيم وتقنين الأوضاع تحقيقا للاستقرار لهم

فتح التقنين

وخلال الجولة، أعلن المحافظ عن فتح باب التقنين لأهالي شمس الحكمة مع منح مهلة ١٥ يوما لتقدبم الطلبات اعتبارًا من الأحد 20 أبريل ولمدة 15 يومًا. مع وقف مد الخدمات لحين الجدية في توفيق أوضاعهم.

لجان ميدانية 

ووجة لمركز ومدينة مرسي مطروح بالدفع بلجنة ميدانية وفتح مكتب مخصص بالوحدة المحلية لتلقي طلبات المواطنين، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:

المستفيدين من تعويضات مشروع رأس الحكمة، والسكان المقيمين قبل عام 2023 ، وأصحاب الإسكان المستحدث بعد عام 2023.

فتح مكتب للشهر العقارى 

واشار إلى أهمية التنسيق مع الشهر العقارى للإسراع في فتح مكتب بشمس الحكمة ،وكذلك التنسيق مع البنوك للدفع بسيارات خدمة متنقلة لتيسير خدمات بنكية لأهالي شمس الحكمة لحين فتح أفرع لها .

مشدداً على وقف توصيل أي مرافق جديدة لحين إثبات الجدية في التقدم بطلبات التقنين، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع العشوائية.

توحيد وجهات المبانى 

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمنطقة من خلال توحيد واجهات المباني باللونين الأبيض والأزرق، بما يعكس الطابع الحضاري والساحلي للمنطقة.

كما أشار إلى فتح باب التقنين لمدة شهر كامل للمباني المقامة بعد أكتوبر 2023، مع تطبيق زيادة بنسبة 10% على رسوم التقنين في حال التأخر عن التقديم خلال الشهر المحدد، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد.

.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات شمس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يضبط فرز مخلفات داخل محال بشوارع المصرف وناهيا ويأمر بإخلائها وغلقها فورًا

محصول القمح ارشيفيه

حصاد 65 ألف فدان قمح بالوادي الجديد وتوريد 46 ألف طن للصوامع

رئيس مياه الشرب والصرف بالغربية

رئيس مياه الغربية يستقبل مدير وحدة مشروع تحسين الخدمة بمصرف كيتشنر

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد