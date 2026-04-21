توسع عمرانى جديد بالشيخ زايد ..تفاصيل

تشهد مدينة الشيخ زايد إطلاق مشروع سكني جديد يستهدف الانتهاء من تنفيذه خلال أربع سنوات، في إطار التوسع العمراني المتواصل وزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة في غرب القاهرة.

ويقام المشروع على مساحة واسعة، مع تخصيص النسبة الأكبر من الأرض للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة سكنية أكثر هدوءاً واتساعاً. كما يعتمد على تصميم عمراني حديث يركز على تقليل الحركة المرورية الداخلية وتوفير مسارات للمشاة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في التخطيط المستدام.

ويتضمن المشروع وحدات سكنية متنوعة تشمل الفيلات والمنازل المتصلة والشقق، إلى جانب مناطق خدمية وتجارية ورياضية، بما يحقق مفهوم المجتمع المتكامل الذي يتيح للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية بسهولة وفي نطاق قريب.

ويأتي اختيار الموقع بالقرب من المحاور الرئيسية في غرب القاهرة ليمنح المشروع ميزة تنافسية، مع توقعات بزيادة الإقبال على هذه المناطق خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالتوسع العمراني وتطوير شبكات الطرق والبنية الأساسية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار النشاط الاستثماري في السوق العقاري المصري، حيث تأتي ضمن خطط توسع تقودها شركة مدار للتطوير العقارى برئاسة المهندس احمد اهاب ، التي تواصل التوسع في مناطق استراتيجية داخل غرب القاهرة والساحل الشمالي.