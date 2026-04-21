النيابة العامة تأمر بحبس مخالفي قرار حظر النشر في عدد من القضايا

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات لقرار حظر النشر الصادر بشأن عدة قضايا.

جاء ذلك إلحاقًا ببيانات النيابة العامة الصادرة بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر.

وجددت النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.