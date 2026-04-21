الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و( 4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و (8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ ، وهى:  

أ.  الاتفاقيتان الدوليتان التاليتان:
1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس). 
2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي. 
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب‌.    مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1)    مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
2)    مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
3)    مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027.        (وعددها 65 مشروعًا)
4)    مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).


جـ. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1)    مشروع قـانون مقدم من العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).
2)    مشروع قـانون مقدم من العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار).
3)    مشروع قـانون مقدم من العضو عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض احكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
4)    مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
5)    مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
6)    مشروع قـانون مقدم من العضو سحر عتمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المجالس المحلية.
7)    مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
    مشروع قـانون مقدم من العضو حسام حسن الخشت و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

