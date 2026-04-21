الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لنهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً ربيعية، وأن فصل الربيع من الفصول التي تشهد تقلبات جوية بين ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة، يليها سقوط أمطار.



وأضافت أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة أجواءً ربيعية مستقرة، ولا توجد أي مشكلات، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال المساء.



وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، يُنصح بارتداء ملابس خريفية، وعدم الخروج دون ارتداء جاكت لتجنب نزلات البرد، موضحة أن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 درجات.



ولفتت إلى أنه لا توجد أي ظواهر جوية غريبة حتى نهاية الأسبوع، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، كما أوضحت أن فصل الصيف سيبدأ في 21/6، لكن مع بداية شهر مايو ستشهد البلاد ارتفاعًا في نسب الرطوبة.