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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. احتفالية كبرى بنادى التطبيقيين دعما لأصحاب المشاريع متناهية الصغر

اعضاء الجمعية اثناء
اعضاء الجمعية اثناء التوزيع

نظمت جمعية الأورمان احتفالية كبرى بنادى التطبيقيين بمحافظة الفيوم،  تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،  بهدف دعم عدد (350)مستفيد من مشاريع التمكين الاقتصادى لجمعية الاورمان، وذلك من خلال توزيع ماكينة أمان عليهم،  فضلا عن تفعيل وشحن الماكينة بمبلغ 500جنيه لكل ماكينة بالإضافة الى تنظيم محاضرات للشمول المالي لتعظيم الاستفادة منها وخلق مصدر دخل دائم لهم، يضمن لهم تنمية مستمرة.

أكد  محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر والرقمنة وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة بما يتماشى مع خطط التنمية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات .

موضحًا أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية تجريها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، مؤكدًا أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

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