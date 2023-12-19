"تطوير التعليم": إنشاء نقابة التكنولوجيين حلم طال انتظاره منذ 2013

علق الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لتطوير التعليم بمجلس الوزراء، على إقرار البرلمان قانون نقابة التكنولوجيين، قائلا إن نقابة التكنولوجيين تعد حلماً طال انتظاره منذ عام 2013.

أضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تم إقرار بكالوريوس التكنولوجيا من المجلس الأعلى للجامعات، ومنذ ذلك التاريخ صندوق تطوير التعليم بدأ مشروعات تسمى مجمعات التعليم المتكاملة، وكان خريجها يحصل على بكالوريوس تكنولوجي وهي الدرجة الوحيدة التي تمنح للخريجين في البكالوريوس التكنلوجي.

لفت أنه منذ 2013 وحتى اللحظة لم يكن لهؤلاء الخريجين أي نقابة مهنية ينتسبون إليها، بجانب بعض التخصصات الأخرى الموجودة مثل خريجي بعض كليات التعليم الصناعي الذين لا يسجلون في قائمة نقابة المعلمين.

هدف كبير

وأشار إلى أن نقابة التكنولوجيين الهدف الكبير الذي حُقِّق بعد سلسلة من الإنجازات التي تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بعد إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس التكنولوجية التطبيقية، وبالتالي كل ذلك كان يؤثر في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.