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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لولا السد العالي لتعرضنا لأزمة كبيرة.. أستاذ جيولوجيا: إثيوبيا خزنت مياه هذا العام

السد العالي
السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان وزارة الري الأخير عن مفاوضات السد الإثيوبي يوحي أن مصر لم تتعرض للضرر حتى الآن، رغم أنه يوجد تخزين أول وثاني وثالث ورابع للمياه.

وأضاف "الشراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التخزين الرابع هذا العام كان 24 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير وتقريبا أكثر من 40% من حصة مصر المائية في العام، وهذه الكمية تروي كل أراضي صعيد مصر والدلتا بالكامل، ولولا السد العالي لكانت كل هذه الأراضي توقفت عن الزراعة، وهذا ضرر جسيم.

وأشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي بها حوالي 41 مليار متر مكعب حالي وهي مجموعة التخزينات الأربعة، وهذه الكمية بالكامل كان مآلها الوصول للسد العالي، وهذه خسارة كبيرة، والوزارة تقصد في بيانها أن هناك ضرراً تستطيع مصر بجهودها بأن يغطي والتغلب عليه وتأمين المواطنين ضده بأموال طائلة متمثل في وجود احتياطي مائي في السد العالي يعوض بعض الخسارة التي تتم الآن وفي السنوات المقبلة.

سدود أخرى

وأوضح أن الضرر واقع على مصر كدولة، لكن الحكومة تمنع وصوله للمواطن مباشرة، "مفيش واحد هيفتح الحنفية وميلاقيش مياه"، إلا أنه قد يأتي يوماً خاصة عندما يكون هناك تخزين خامس بنفس كميات المياه، وربما تخطط إثيوبيا لبناء سدود أخرى مستقبلا، وبالتالي هذا الضرر لن يُتَلَافَى بالأموال.

وزارة الرى السد الاثيوبي السد العالى اثيوبيا مصر التخزين الرابع الزراعة

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