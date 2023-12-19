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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إثيوبيا تتعمد المراوغة.. متحدث الري يكشف معنى فشل مفاوضات سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى إثيوبيا تعمدت إفشال مفاوضات السد.

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انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان


وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تسعى إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، متابعا أن مصر قدمت مقترحات فنية كثيرة ومراعاة للمطالب الإثيوبية.


وتابع المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر واجهت تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، إثيوبيا سعت إلى مشاورات طويلة بشأن السد دون التوصل إلى نتيجة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن ٤٢ مليار متر مكعب من المياه تم تخزينها، ومصر طلبت البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا تراوغ.

الري

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