ميدو يشيد بقرار اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، التحية للنادي الأهلي على اعتذاره عن بطولة كأس الرابطة في النسخة الحالية.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن النادي الأهلي استغل حقوقه في الاعتذار وسداد الغرامة التي تتواجد في اللائحة.

وأشار ميدو، إلى أن النادي الأهلي فكر بشكل جيد في مسألة مشاركته في البطولات، مشددًا على أنه اختار أقل الخسائر بالنسبة له.

وتابع: "يجب أن يراعي مسؤولي الرابطة وتعديل اللوائح وزيادة غرامة أي فريق ينسحب من البطولة لتصل إلى 20 أو 30 مليون جنيه وذلك في حالة إذا أرادت الرابطة أن تكون البطولة قوية".