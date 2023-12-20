عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير قطاع الناشئين بفيوتشر: ما حدث في مباراة الزمالك وارد بكرة القدم

صدى البلد

أكد إسلام شكري مدير قطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر، أن الإصابات التي حدثت خلال مباراة الزمالك، تمت أثناء المباراة، وبلع ثنائي الفارس الأبيض لسانهم، عادي جدًا ووارد في كرة القدم.

 

وتابع شكري خلال برنامجه على قناة النهار: "الأحداث كانت ضمن سير المباراة ولم تحدث أي اشتباكات، وكنت مع كل حالة أنزل لمعالجة اللاعبين وساعدت في كيفية المعالجة للاعبين".

 

وأضاف إسلام شكري: "عند خروج الحارس والإصابة الثالثة، عرضت على محمد عبدالله مدرب الزمالك، أن يتم الخروج جميعًا من المباراة، ولكنه رفض وطالب بالاستمرار والأمر وارد جدًا".

 

واختتم: "الكرة تظهر احتكاكات عادية للغاية، ولم يتم الاعتراض على الألعاب من جانب نادي الزمالك، وما كان يشغل بالنا هو سلامة اللاعبين، وأرسلنا وفدًا من النادي إلى المستشفى للاطمئنان على الحالات ولم يفرق معنا نتيجة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

لو الليمون بيتعبك.. قائمة كبيرة من الأطعمة الغنية بـ فيتامين سي

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين

ضربة جديدة للأخضر .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

كيفية التقرّب إلى الله بالدعاء .. اعرف منهج حياة المؤمن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

بعد تعرّض 4 لاعبين لإصابات خطيرة|حسين السيد يعلق على حكم مباراة الزمالك وفيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

لن يخطر ببالك.. سبب غير متوقع وراء زيادة الوزن |تعرف عليه

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

فيديو

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ