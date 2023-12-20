مدير قطاع الناشئين بفيوتشر: ما حدث في مباراة الزمالك وارد بكرة القدم

أكد إسلام شكري مدير قطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر، أن الإصابات التي حدثت خلال مباراة الزمالك، تمت أثناء المباراة، وبلع ثنائي الفارس الأبيض لسانهم، عادي جدًا ووارد في كرة القدم.

وتابع شكري خلال برنامجه على قناة النهار: "الأحداث كانت ضمن سير المباراة ولم تحدث أي اشتباكات، وكنت مع كل حالة أنزل لمعالجة اللاعبين وساعدت في كيفية المعالجة للاعبين".

وأضاف إسلام شكري: "عند خروج الحارس والإصابة الثالثة، عرضت على محمد عبدالله مدرب الزمالك، أن يتم الخروج جميعًا من المباراة، ولكنه رفض وطالب بالاستمرار والأمر وارد جدًا".

واختتم: "الكرة تظهر احتكاكات عادية للغاية، ولم يتم الاعتراض على الألعاب من جانب نادي الزمالك، وما كان يشغل بالنا هو سلامة اللاعبين، وأرسلنا وفدًا من النادي إلى المستشفى للاطمئنان على الحالات ولم يفرق معنا نتيجة".