مباراة كانت أشبه بالبطولة.. فهد العتيبي: النادي الأهلي فاشل في استغلال الفرص|فيديو

قال فهد العتيبي، المعلق الرياضي السعودي، إن النادي الأهلي كان لديه فرصة كبيرة حتى يتجاوز فلومينسي البرازيلي، موضحا أنه شعر في العديد من الفقرات بأن الأهلي لا يقل عن فلومينسي.

وأضاف "العتيبي"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين المذاع على شاشة النهار، "النادي الأهلي فاشل في استغلال الفرص، ولكنه قدم مباراة جيدة وخرج مرفوع الرأس".

مهاجم كبير بالسن

وشدد "العتيبي"، علي ضرورة تركيز النادي الأهلي خلال هذه الفترة للحصول علي المركز الثالث في البطولة وبعد ذلك يستوجب عليه البحث عن رأس حربة من أجل الحفاظ علي تفوقه ونجاحاته في البطولات والمباريات القادمة، متعجبا من اعتماد الأهلي على مهاجم كبير بالسن ولا يستطيع اللعب.

ولفت، إلى أن مباراة اتحاد جدة كانت بمثابة بطولة ومباراة الأمس أمام الفريق البرازيلي ورغم خسارة الأهلي كانت أشبه بالبطولة أيضا، موضحا أن المدير الفني ليس مطلوباً منه سوى وضع تشكيل جيد للفريق و ليس النزول لأرض الملعب وتسجيل أهداف.