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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يوجه طلبا للاعبي الأهلي قبل الاستعداد لمباراة المركز الثالث بالمونديال

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مدرب الاهلي مارسيل كولر للاعبي الفريق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير : كولر يثني على لاعبي فريقه عقب مباراة فلومينينسي ويؤكد ضرورة الفوز بالميدالية البرونزية في المباراة المقبلة.

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .


الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة


يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

 

وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.


وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.

 

كولر لاعبي الأهلي السويسري مارسيل كولر أخبار المونديال

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