حماة الوطن: احتفال الشعب المصري بعد فوز الرئيس السيسي كان رسالة اطمئنان

هنأ سامح صالح، أمين عام حزب حماة الوطن بالبحيرة، الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، موجها رسالة له: "ربنا يعينك و يقويك".

وأشار "صالح"، خلال مداخلته ببرنامج أخر النهار مع الإعلامي تامر امين على قناة النهار، إلى أن أن الشعب المصري برهن على حبه لوطنه و على وعيه خلال مشهد الانتخابات الرئاسية.

ولفت "صالح"، إلى أن احتفال الشعب المصري بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات كان رسالة اطمئنان منه قائلا: " أحنا معاك و حاسين بيك و شايفينك"، موضحا أن الرئيس السيسي هو أول من واجه الشعب المصري بحقيقته و ظروف بلده.

الرهان كان وطنية الشعب المصري

ونوه، إلى أنه لم يكن يتوقع حجم و نسب المشاركة الكبيرة التي كانت من قبل الناخبين بالعملية الانتخابية، و لكن الرهان كان الوطنية التي يمتاز بها الشعب المصري.

