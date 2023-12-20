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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماة الوطن: احتفال الشعب المصري بعد فوز الرئيس السيسي كان رسالة اطمئنان

صدى البلد

هنأ سامح صالح، أمين عام حزب حماة الوطن بالبحيرة، الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، موجها رسالة له: "ربنا يعينك و يقويك".

وأشار "صالح"، خلال مداخلته ببرنامج أخر النهار مع الإعلامي تامر امين على قناة النهار، إلى أن أن الشعب المصري برهن على حبه لوطنه و على وعيه خلال مشهد الانتخابات الرئاسية.

ولفت "صالح"، إلى أن احتفال الشعب المصري بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات كان رسالة اطمئنان منه قائلا: " أحنا معاك و حاسين بيك و شايفينك"، موضحا أن الرئيس السيسي هو أول من واجه الشعب المصري بحقيقته و ظروف بلده.

الرهان كان وطنية الشعب المصري

ونوه، إلى أنه لم يكن يتوقع حجم و نسب المشاركة الكبيرة التي كانت من قبل الناخبين بالعملية الانتخابية، و لكن الرهان كان الوطنية التي يمتاز بها الشعب المصري.
 

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