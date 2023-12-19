إبراهيم عيسى: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات بداية مرحلة جديدة قادمة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد ولايته بفوز بانتخابات الرئاسة 2024 وألقى كلمة الفوز واستقبل منافسية بالانتخابات في قصر الاتحادية، مشددًا على أننا أمام مرحلة قادمة جديدة نعيشها منذ اليوم.

وأوضح "عيسي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "قرارات سريعة وإعلانات أسرع هو المطلوب الآن لفهم خريطة المرحلة المقبلة في ظل الخطورة الاقتصادية والمخاطر على الأمن القومي".

الشعب المصري نجح في كل الاختيارات والاختبارات

وأكد أنه لا يتمنى تجديد الثقة في الحكومة الحالية، موضحًا أن الشعب المصري نجح في كل الاختيارات والاختبارات من وجه نظر الحكومة والدولة، منوهًا بان في ظل المخاطر الشعب المصري حدد إرداته وتوحدت كل القوى وقطاعات الشعب المصري على التضامن للحق الفلسطيني وليس على حساب السيادة المصرية.