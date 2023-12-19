تعليق قوي من مصطفى شردي على استقبال الرئيس السيسي للمرشحين المنافسين بالاتحادية

علق الإعلامي محمد مصطفي شردي، من خلال برنامج، الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية للثلاثة مرشحين اللذين خاضوا الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ أمامه قائلا: "موقف جميل جدا في الحياة السياسية المصرية".

وقد رحب بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأكد تقديره لدورهم وجهودهم ولفكرهم.

نجاح السياسة المصرية.. مشهد ديمقراطي جديد

وقال الإعلامي مصطفي شردي إن المكاسب التي بدأت تحصل عليها الحياة السياسية المصرية هي مكاسب لن يستطيع أحد أن ينتزعها مرة أخري او يتراجع فيها، لافتا الى أن درجة الإحترام الذي ظهرت في هذه الانتخابات الرئاسية تؤكد نجاح السياسة المصرية، وأرسي مشهدا ديمقراطيا جديدا.

وأكد شردي أنه على السياسيين والأحزاب جميعها الاستفادة من العرس الانتخابي الموضوعي والتنافس الواضح المحترم مستقبلا الذ حدث فى انتخابت الرئاسة 2024.