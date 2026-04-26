بنك القاهرة يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية – مصر 2026

حصد بنك القاهرة جائزة التميز في المسئولية المجتمعية – مصر 2026، والمقدمة من مجلة Global Business and Finance العالمية، تقديراً لجهود البنك ومبادراته المؤثرة في مجال العمل المجتمعي وتمكين المجتمعات المحلية.



ويأتي هذا التتويج تأكيداً لاستراتيجية بنك القاهرة الهادفة إلى تحقيق أثر تنموي، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة تستهدف التمكين الاقتصادي، ودعم التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة/ هايدي النحاس – رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والمسئولية المجتمعية ببنك القاهرة، بأن هذه الجائزة تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح رؤية البنك في دمج المسؤولية المجتمعية في صدارة أولوياته، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويعزز من دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في دعم خطط التنمية الوطنية.

وأضافت أن بنك القاهرة يواصل العمل وفق نهج مؤسسي يرتكز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والحوكمة، مع الحرص على إطلاق مبادرات نوعية تساهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، بما يواكب توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ويؤكد هذا التكريم المكانة المتقدمة التي يحظى بها بنك القاهرة على المستويين المحلي والإقليمي، ونجاحه في ترسيخ نموذج مصرفي مسؤول يجمع بين الأداء المؤسسي القوي والالتزام الحقيقي تجاه المجتمع والبيئة.

حصد بنك القاهرة جائزة التميز في المسئولية المجتمعية – مصر 2026، والمقدمة من مجلة Global Business and Finance العالمية، تقديراً لجهود البنك ومبادراته المؤثرة في مجال العمل المجتمعي وتمكين المجتمعات المحلية.

ويأتي هذا التتويج تأكيداً لاستراتيجية بنك القاهرة الهادفة إلى تحقيق أثر تنموي، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة تستهدف التمكين الاقتصادي، ودعم التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة/ هايدي النحاس – رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والمسئولية المجتمعية ببنك القاهرة، بأن هذه الجائزة تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح رؤية البنك في دمج المسؤولية المجتمعية في صدارة أولوياته، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويعزز من دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في دعم خطط التنمية الوطنية.

وأضافت أن بنك القاهرة يواصل العمل وفق نهج مؤسسي يرتكز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والحوكمة، مع الحرص على إطلاق مبادرات نوعية تساهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، بما يواكب توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ويؤكد هذا التكريم المكانة المتقدمة التي يحظى بها بنك القاهرة على المستويين المحلي والإقليمي، ونجاحه في ترسيخ نموذج مصرفي مسؤول يجمع بين الأداء المؤسسي القوي والالتزام الحقيقي تجاه المجتمع والبيئة.