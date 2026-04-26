فرج عامر يكشف سبب فشل احتراف طارق التايب في مصر

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بالنجم الليبي طارق التايب، مؤكدًا أنه الأفضل في تاريخ ليبيا الحديث، كاشفًا عن لقاء جمعه به في مطار القاهرة عام 2006 أثناء توجهه للاحتراف في السعودية، حيث تمنى وقتها انضمامه لأحد الأندية المصرية.

وأضاف فرج عامر عبر حسابه فيسبوك "أن التايب أخبره حينها بأن أحد أكبر الأندية المصرية لم يتعاقد معه بعدما طلب المدير الفني البرتغالي وقتها مشاهدته في الملعب لأنه لا يعرفه، رغم موهبته الكبيرة.

ووصف فرج عامر أسلوب لعب طارق التايب بأنه من فئة اللاعبين أصحاب المهارة العالية، مشبهًا إياه بطريقة لعب حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمد أبو تريكة.