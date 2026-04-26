إعلامي مجلس الوزراء: تحركات مكثفة لجهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة واستقرار الأسواق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التحركات المكثفة لجهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة واستقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، تتواصل جهود الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبطها، بما يضمن توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع مواجهة أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026، حيث تم تنفيذ 2344 حملة، وكذلك فحص 27.4 ألف منشأة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 6216 مخالفة.

واستعرضت الإنفوجرافات تصنيف أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الفترة، حيث تم ضبط 3720 مخالفة خاصة بعدم إعلان الأسعار، و1115 مخالفة اشتراطات صحية وبيئية، و253 مخالفة عدم إصدار فواتير، و254 مخالفة إعلانات مضللة وسلوك خادع، و160 مخالفة لمنتجات مجهولة المصدر.

وتضمنت المخالفات أيضًا، ضبط 206 مخالفات للبيع بسعر أعلى من المعلن، وكذلك ضبط 196 مخالفة لمنتجات بدون بيانات وصلاحية، و188 مخالفة تشغيل منشأة بدون ترخيص، و124 مخالفة خاصة بالمخابز.

وفيما يتعلق بالحملات الموسعة التي أسفرت عن ضبط أطنان من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026، شملت أبرز مضبوطات السلع الغذائية، ضبط 69.7 ألف طن لحوم وأسماك ودواجن، و15.2 ألف طن أرز ومكرونة، و85.2 ألف طن ملح، و13.7 ألف طن دقيق، كما تم ضبط 1315 طن سكر، و2810 لترات زيت طعام، و96.8 ألف وحدة معلبات ومشروبات، إضافة إلى ضبط 2000 طن ذرة وردة.

وعلى صعيد أبرز مضبوطات السلع غير الغذائية، شملت ضبط 1.8 مليون وحدة أدوات كهربائية، و35.6 ألف عبوة منتجات تبغ ومشتقاته، و23.1 ألف وحدة مستلزمات بلاستيكية، و5615 وحدة مستحضرات تجميل، و1757 وحدة أدوية ومستلزمات طبية، و161 ألف طن أعلاف، و40.8 ألف طن أسمدة، و8075 طن منظفات و19.1 ألف لتر بنزين، و199 لتر زيت سيارات.

وأشارت الإنفوجرافات إلى قنوات تلقي شكاوى المواطنين وآليات الفحص والاستجابة، إذ يتم تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588، أو عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك – CPA" على الهاتف المحمول، أو من خلال المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس – التسعين الشمالي، وكذلك مقره بمحافظة الجيزة في ب 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين.

ونوهت الإنفوجرافات بأنه في جميع حالات تقديم الشكوى يتم إرفاق مستندات الشكوى من فاتورة أو ضمان أو إيصالات صيانة أو أي مستندات أخرى في الشكوى وذلك خلال 24 ساعة من تسجيلها، على أن يتم اتخاذ إجراء قانوني في الشكوى خلال 5 أيام عمل، بينما تصل أقصى مدة لإجراءات الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج لفحص فني بجهات خارجية إلى 30 يوما .