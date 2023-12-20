عدم السيطرة على السماء.. زيلينسكي يكشف سبب فشل الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على ضبط السماء.

وحسب وكالة "أوكرينفورم" للأنباء، قال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة"، مؤكدًا حاجة بلاده إلى الدعم.

وكشف زيلينسكي الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية حقق انتصارًا كبيرًا على روسيا في البحر الأسود، لافتًا إلى أن "الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

وأكد أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة للدفاع الجوي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "زيلينسكي وجد نفسه تحت ضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".

ولفتت إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في الذخيرة بسبب عدم قدرة الحلفاء الغربيين على إمداد أوكرانيا بالذخيرة اللازمة بشكل مستمر”.