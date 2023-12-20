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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ياسر الهضيبي يكشف كيف استفادت الأحزاب السياسية من المشاركة بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

علق النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على مشهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للـ 3 منافسين بانتخابات الرئاسة2024، قائلا إن هذا الاستقبال هو دليل على أن برامج المرشحين الذين لم يوفقوا إذا اختار الرئيس أي جزء من أحد برامجهم يكون من حقه الاستعانة به لأن الهدف الأول  والأخير هو مصلحة مصر.

وأوضح "الهضيبي"، خلال مداخلته ببرنامج مصر الجديدة مع الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، أن ترشح 3 رؤساء أحزاب كبرى بالانتخابات الرئاسية الحالية هو أمر أدى إلى تقوية و دعم الأحزاب و معرفة المواطن المصري البسيط للأحزاب و أيديولوجيتها و برامجها.

قيادة قادرة على أي منافس

وأضاف، "نحن لم نحقق النتيجة التي يرجوها الوافدين و لم تكن هذه الأصوات الانتخابية تمثل قوة حزب الوفد بالشارع"، منوها إلى أنهم سيقومون بإعادة هيكلة الحزب مرة أخرى و يقوموا بإعداد قيادة حزبية قوية وقادرة أن تنافس أي منافس خلال 2030.

حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة2024 الأصوات الانتخابية

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