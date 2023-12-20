كان بيحب وبيكره.. رامي ربيعة يفتح النار على موسيماني

تحدث رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، عن فترة فارقة في حياته المهنية، أثناء تواجد موسيماني مديراً فنياً للأحمر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “موسيماني كان بيحب وبيكره وأنا الوحيد اللي ماخدنيش بعثة قطر في كأس العالم للأندية، ثقتي بنفسي كانت اقوى”.

خسارة الأهلي

عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة



ويتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.