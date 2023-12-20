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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان بيحب وبيكره.. رامي ربيعة يفتح النار على موسيماني

صدى البلد

تحدث رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، عن فترة فارقة في حياته المهنية، أثناء تواجد موسيماني مديراً فنياً للأحمر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “موسيماني كان بيحب وبيكره وأنا الوحيد اللي ماخدنيش بعثة قطر في كأس العالم للأندية، ثقتي بنفسي كانت اقوى”.

 

خسارة الأهلي

عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .


الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة


ويتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

الإعلامي مهيب عبد الهادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي الميدالية البرونزية مهيب عبد الهادي نصف نهائي مونديال الأندية نادي الأهلي مونديال الأندية

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