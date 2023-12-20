القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقبض على النساء لإجبار الرجال على تسليم أنفسهم

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المنازل وتحطم محتوياتها بشكل متعمد وعنيف.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال لا يفتش المنازل فقط وإنما يكسر المنزل كله ويعبث بمحتوياته، ووضع شعارات عنصرية بالمنازل، كما أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه فألقوا القبض على الزوجة، وكذلك فعلوا مع شاب للضغط على ذويه لتسليم أنفسهم.

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال تم اعتقالهم للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.