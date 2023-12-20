استشهاد 100 فلسطيني خلال هجمات الاحتلال على غزة.. اليوم

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإصابة المئات.

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية"، مارجريت هاريس: إن وضع المنظومة الصحية في غزة "يزداد سوءًا"، وأن هناك "مخاطر من وباء كبير" دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

مخاطر كبيرة

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" بشأن انتشار الأمراض بينهم، معربة عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص للوباء.