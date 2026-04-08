جامعة نور مبارك: الإمام الإتقاني نموذج فريد للعالم الموسوعي في التراث الإسلامي

عقدت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك ، صباح اليوم 7 أبريل 2026م المؤتمر العلمي الدولي الحادي والثلاثين احتفاءً بمرور 740 عامًا على ميلاد العالم الإسلامي الجليل قوام الدين أمير كاتب الفارابي الإتقاني (1286- 1357م).

ويُعدّ الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني الحنفي واحدًا من أبرز أعلام القرنين السابع والثامن الهجريين، ومن العلماء الذين جمعوا بين الفقه واللغة والحديث والأصول والتاريخ في منطقة ما وراء النهر، مما جعله من الشخصيات العلمية المؤثرة في التراث الإسلامي.

وإشادة بدور المؤسسات الدينية والعلمية في دعم مسيرة الجامعة في إطار فعاليات أسبوع العلم الذي تنظّمه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية - نور مبارك.

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور إرشاد إنغر - نائب رئيس الجامعة الذي رحّب بالضيوف القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي، ومنها: تركيا، أوزبكستان، وقيرغيزستان، تلا ذلك عزف السلامين الوطنيين لكلٍّ من جمهورية كازاخستان و جمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآياتٍ من الذكر الحكيم قدّمها أحد طلاب الجامعة.

عقب ذلك ألقى سماحة المفتي العام لجمهورية كازاخستان الدكتور نوروزباي قاغان أبي أوسييوف كلمةً رحّب فيها برئاسة الجامعة وضيوفها، معربًا عن شكره وتقديره للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية - نور مبارك على تنظيم هذا المؤتمر الذي يسلّط الضوء على أحد كبار علماء الأمة، العلّامة قوام الدين الفارابي الإتقاني، الذي يفخر الكازاخستانيون بانتمائه إلى هذه الأرض المباركة، وبما قدّمه من خدمة جليلة لعلوم الإسلام ولغاته.

كما ألقى الأستاذ الدكتور أحمد حسين رئيس الجامعة كلمةً رحّب فيها بسماحة المفتي وبالسادة الباحثين والضيوف الكرام، موجّهًا شكره العميق لكلٍّ من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والأزهر الشريف لما قدّموه من دعم ورعاية للجامعة. وتناول فضيلته أهمية دراسة سير العلماء المسلمين، مستعرضًا جانبًا من سيرة الإمام قوام الدين الإتقاني، ورحلته إلى مصر، وإنشائه مدرسة علمية في القاهرة وقفًا لنشر علوم اللغة والفقه الحنفي، إضافةً إلى قصيدته الشهيرة في مدح مصر التي احتضنت علمه ومدرسته.

كما أشاد رئيس الجامعة بعمق العلاقات العلمية والثقافية المتجذّرة بين مصر وكازاخستان، مؤكدًا أنّ الجامعة تُعد إحدى ثمار هذا التعاون المثمر. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى نائب رئيس الجامعة الدكتور إرشاد أونغار تقديرًا لجهوده الكبيرة في إنجاح المؤتمر.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالتقاط الصور التذكارية، وتوزيع عدد من الكتب التي تتناول سيرة وإسهامات العلّامة قوام الدين الفارابي الإتقاني.