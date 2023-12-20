مخاوف على مليون طفل.. الصحة العالمية تحذر من مخاطر وباء كبير في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية"، مارجريت هاريس، إن وضع المنظومة الصحية في غزة "يزداد سوءاً"، وأن هناك "مخاطر من وباء كبير" دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" بشأن انتشار الأمراض بينهم، معربة عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص للوباء.

ولفتت إلى أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مستطردة: "نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 بالمئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي".

ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

وأكدت هاريس، الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.