بسبب كوباية شاي.. هندي يطعن زوجته 15 مرة بالسيف| تفاصيل

في جريمة مروعة غريبة للغاية، أقدم زوج غاضب على طعن زوجته بالسيف 15 مرة، بعد تأخرها في اعداد كوب من الشاي له.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قتل رجل هندي يدعى دارامفير، زوجته البالغة من العمر 50 عام بالسيف داخل منزلهما بقرية فالجاجاد، في ولاية أوتار براديش الهندية، بالقرب من العاصمة دلهي.

أفادت تقارير إعلامية هندية أن عامل الأجر اليومي البالغ من العمر 52 عامًا طعن زوجته 15 مرة بالسيف قبل أنينحرها لأنها كانت تستغرق وقتًا طويلاً لإعداد الشاي له.

الزوجة الضحية

وقال رئيس الشرطة المحلية إن الزوج استيقظ بعد دقائق قليلة من زوجته، التي كانت قد بدأت بالفعل في إعداد الشاي، وسأل على الفور عن مكانه.

بعد أن قيل له أن الأمر سيستغرق 10 دقائق أخرى، انفجر دارامفير في حالة من الغضب، وأسرع على حمل سيفه ليطعن زوجته بوحشية أثناء جلوسها فوق الموقد.