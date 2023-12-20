زوجان باكستانيان ينهيان حياة ابنتهما بسبب رفضها الزواج من ابن عمها بإيطاليا

قضت محكمة إيطالية أمس، بالسجن مدى الحياة على زوجين باكستانيين متهمين بارتكاب جريمة "قتل شرف" لابنتهما بعد أن رفضت طلبهما بالزواج من أحد أقاربهما في وطنهما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل"، تم استخراج جثة سامان عباس البالغة من العمر 18 عامًا في نوفمبر 2022 في مزرعة مهجورة، بالقرب من الحقول حيث كان والدها يعمل في شمال إيطاليا.

كان ذلك بعد مرور عام ونصف على آخر مرة شوهدت فيها على قيد الحياة في فيديو سجلته كاميرات المراقبة، وهي تمشي بالقرب من نفس الحقول مع والديها.

وقضت المحكمة في ريجيو إميليا بوسط إيطاليا أن عم الضحية خنقها حتى الموت بناءً على أوامر من والدي الضحية.

الضحية

وقال المدعون الإيطاليون إنها قُتلت على يد عائلتها في الأول من مايو 2021، وبعد أيام قليلة، سفر والداها بالطائرة من ميلانو إلى باكستان.

وحكم على الوالدين، شبار عباس ونازية شاهين، بالسجن مدى الحياة، في حين حكم على عمها، دانيش حسنين، بالسجن لمدة 14 عاما بعد قبول صفقة الإقرار بالذنب.

فيما تم العثور على اثنين من أبناء العمومة غير مذنبين، وتم إطلاق سراحهما من السجن.

وأعلن والد عباس، الذي تم تسليمه من باكستان في أغسطس، براءته خلال إفادة دامعة أمام المحكمة قبل المداولات، بينما حوكمت زوجته شاهين غيابيا ويعتقد أنها لا تزال في باكستان.

وكشف تشريح الجثة، عن أن الشابة أصيبت بكسر في عظم الرقبة، ربما بسبب الخنق، في حالة صدمت البلاد.

وكانت المحاكمة هي الأبرز بين العديد من التحقيقات الجنائية في إيطاليا في السنوات الأخيرة والتي تناولت قتل أو سوء معاملة النساء أو الفتيات المهاجرات اللاتي تمردن على إصرار الأسرة على الزواج من شخص مختار لهن.