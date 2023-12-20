عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد جلسته رقم 192

أ.د عاصم العيسوي
أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم اثناء الاجتماع

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (١٩٢) برئاسة أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ ، تحت   رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم .

 

صرح أ. د عاصم العيسوي أن المجلس ناقش أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٢ وحتى ٢٠٢٣/١٢/١٩.

 

كما ناقش المجلس بعض البروتوكولات ومقترحات اتفاقيات التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من الجهات والمؤسسات الخيرية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وطلاب الجامعة.

 

 

جامعة الفيوم: ندوة تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكلية الخدمة الاجتماعية

 

 

 

 

 

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

 

6ababc19-eab1-4e2c-a180-171e936d02dc
6ababc19-eab1-4e2c-a180-171e936d02dc
f9cf91c3-8182-4303-ba4f-6d29c882b0eb
f9cf91c3-8182-4303-ba4f-6d29c882b0eb

0bd4de56-f057-40a3-a4fa-73ad464a7363
0bd4de56-f057-40a3-a4fa-73ad464a7363
الفيوم اخبار الفيوم خدمة المجتمع جامعة الفيوم تنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

افتكره موظف في السوق.. مواطن يضع مذيع BBC في موقف محرج على الهواء

أردوغان يهنئ السيسي بالرئاسة

الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفيدرالبة بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى

دعّم التمرد.. بايدن يعلق على قرار عدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة بكولورادو

صافرات الإنذار تدوي في الجولان المحتل

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ