جامعة الفيوم: مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد جلسته رقم 192

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (١٩٢) برئاسة أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم .

صرح أ. د عاصم العيسوي أن المجلس ناقش أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٢ وحتى ٢٠٢٣/١٢/١٩.

كما ناقش المجلس بعض البروتوكولات ومقترحات اتفاقيات التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من الجهات والمؤسسات الخيرية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وطلاب الجامعة.

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