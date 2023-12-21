رابطة العالم الإسلامي تمنح وسامها من درجة كبار القيادات الدينية لوزير الأوقاف

منح الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وسام الرابطة من درجة كبار القيادات الدينية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة العالم الإسلامي.

وقال عبد الكريم العيسى: وزير الأوقاف المصري في صدارة السجل الميمون لكبار علماء الإسلام الذين سخروا أنفسهم لإظهار وإيضاح حقيقة الدين الحنيف، على هدي كريم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وأبلوا في ذلك بلاء حسنًا، تفنيدًا وتفكيكا لشبهات المتطرفين وإنارة للواهمين والمغالطين، عبر عطاء مؤصل وعمل متواصل، تمثل في نفائس محاضراته وخطبه ومؤلفاته وتوجيهاته السديدة، سائلين الله (عز وجل) أن يجزل لمعاليه الأجر والمثوبة على ما قدم ويقدم وأن يزيده من فضله وبالله التوفيق.