عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة: الدولة حريصة على النهوض بصناعة الجلود لتلبية احتياجات مصر والتصدير

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، إذ تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر.

 وقد رافق وزير التجارة والصناعةر خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، و محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس/ باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

وقال وزير التجارة والصناعة إن المدينة تعد إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية، حيث تتضمن الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة من 100 مليون قدم مربع سنوياً إلى 300 مليون قدم مربع سنوياً، بالإضافة إلى رفع إنتاجية العامل من 60 قدم مربع يومياً إلى المعدل العالمي البالغ 250 قدم مربع يومياً من خلال تدريب العمال بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالمدينة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الجلود، وتوفير 20 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة.

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر

برفقة وزير التجارة والصناعة| مدبولي يتفقد مصنعًا للعزل الحراري والمائي في العاشر

وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

وأوضح سمير أن مدينة الجلود بالروبيكي التي أنشأتها الدولة تعتبر نموذجاً يُحتذى به في دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها حيث يبلغ اجمالي استثمارات المدينة حتى الان حوالي 7.2 مليار جنيه.

وأكد الوزير حرص الدولة على النهوض بصناعة الجلود بما يسهم في تحويل مصر إلى صرح صناعي لإنتاج الجلود لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة المتمثلة في المنشأت الصناعية والانتاجية والصناعات المغذية.

وأشار سمير إلى استفادة المستثمرين العاملين بالمدينة من وجودها ضمن المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”،  بما يؤهلهم للدخول للسوق الأمريكي بإعفاءات جمركية.

وأوضح الوزير أن المدينة مقامة على مساحة 506 فدان، بالإضافة الى مساحة 282 فدان لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة، مشيراً إلى أن إقامة المدينة جاء في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة طبقاً للتوجيهات الرئاسية للحد من العشوائيات بنقل المصانع والورش الصغيرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 13 ألف و300 ورشة فى منطقة الموسكى وباب الشعرية.

 

وأضاف سمير أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها حيث تم  الإنتهاء من إنشاء 100 مصنع  للمنتجات الجلدية تامة الصنع بمدينة الروبيكى على مساحة 89 فدان.

وأشار سمير إلى أنه تم حتى الأن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، وتم نقلها من منطقة مجرى العيون بتكلفة قدرها 2,2 مليار جنيه، وكذا الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع بتكلفة قدرها 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدان، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدان بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه، واتاحة اراضى مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود. صباح اليوم بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، إذ تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر، وقد رافق الوزير خلال الزيارة المهندس/ محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، والسيد/ محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس/ باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

 

وزير التجارة والصناعة مدينة الجلود الروبيكي المهندس باسل شعيرة المدن الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

ترشيحاتنا

صواريخ القسام تقطع لقاء لابيد وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

نقابة القراء تعلن زيادة المعاشات ومنح الأمراض المزمنة ومصاريف الجنازة |تفاصيل

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

حازم إمام يوجه صدمة لجمهور الزمالك

بيان عاجل للمكتب الإعلامي في غزة بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقره

إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. والمحافظ يتابع تداعيات الحادث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ