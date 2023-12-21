أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت في اتصالات مع أمريكا على الحاجة إلى خفض حدة الأعمال العدائية في قطاع غزة، مشيرا إلي أنه من غير الواضح متى سيحدث هذا بالضبط.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “يقول الجانب الإسرائيلي أنه يدرك الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الأعمال القتالية.. أعني، في أي حملة عسكرية، هناك تحول إلى مجموعة جديدة من الأهداف والتكتيكات المختلفة، وهذا هو المعيار لإجراء العمليات العسكرية”.

وأوضح أن “الأمر يتعلق بالحد من كثافة الأعمال العدائية”.

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، بأنه “لا يستطيع تحديد موعد حدوث ذلك”، لافتا إلي أن “مثل هذا الانتقال في المستقبل القريب سيمثل أفضل نتيجة ممكنة”.

وقال كيربي: “في الوقت نفسه، نحن لا نفرض على إسرائيل توقيت وأساليب عملياتها”.

من جهة أخري، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، إن “الولايات المتحدة تقود العالم لتخفيف الألم والمعاناة في غزة ولا نريد تعرض المزيد من المدنيين للأذى”.

وأوضح أنه “لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن ونعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار”.